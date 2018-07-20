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Сенатор от Крыма прокомментировал идею о минировании Азовского моря
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Сенатор от Крыма прокомментировал идею о минировании Азовского моря 

РИА Новости 20 июля 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что украинским «политическим деятелям», которые делают заявления о необходимости защищаться от выдуманной «агрессии РФ», стоило бы обратиться к врачу.
Ранее экс-командующий военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук заявил украинским СМИ о необходимости минирования Азовского моря якобы во избежание потенциального нападения со стороны России и высадки десанта.
"Это очередная попытка украинских политиков напомнить о себе, обратить на себя внимание. Это очень показательный уровень нынешней политической элиты страны", — сказал Цеков.
Он предложил «освидетельствовать таких „политических деятелей“ у врача, составить соответствующий список, чтобы впредь не обращать внимания на их абсурдные предложения».
"От таких деятелей, как Гайдук, нужно защищать саму Украину. У них с креативом нет проблем, причем, это вызывает недоумение не только в России, но и в других странах, в том числе в Евросоюзе", — подчеркнул сенатор.
Он подчеркнул, что за последние четыре-пять лет не было ни одного случая нарушения морских границ Украины в Азовском море. «Даже если предположить, что Украина могла бы пойти на этот непродуманный шаг — заминировав акваторию Азовского моря, это создало бы, в первую очередь, проблемы для украинских гражданских судов, а также судов иностранных государств», — заключил Цеков.
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