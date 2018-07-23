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МИД Украины не увидел нарушений со стороны России в Азовском море
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МИД Украины не увидел нарушений со стороны России в Азовском море 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Украинские СМИ искусственно обостряют ситуацию с досмотром Россией кораблей в Азовском море, заявила замминистра внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль.
«Есть искусственно созданное сейчас обострение в информационном поле относительно Азовского моря. Оно всегда было», — приводит ее слова ТАСС со ссылкой на украинский «Пятый канал».
Зеркаль отметила, что военное присутствие России в Азовском море больше, чем у Украины, но «это понятно». Она сказала, что международное морское право предусматривает, что военные корабли вправе останавливать гражданские суда для досмотра. Для этого не нужны никакие мандаты, уточнила она.
«Сейчас я вижу очень много спекуляций вокруг этого, и это меня напрягает», — сказала Зеркаль.
Замглавы МИД Украины подчеркнула, что от судовладельцев и капитанов судов не поступало ни одной жалобы на досмотры со стороны России. «По имеющейся у меня информации, россияне не нарушают протоколы, и у них нет никаких сведений о том, что есть нарушения», — подчеркнула она.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев ведет переговоры с Западом о наложении санкций против черноморских портов России из-за якобы «блокады» Азовского моря. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предупредил Киев о последствиях возможных санкций.
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