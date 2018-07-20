Яценюк назвал идею провести референдум в Донбассе «переговорной ловушкой»

Ранее агентство Блумберг сообщило, что президент России Владимир Путин на встрече в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум в качестве одного из вариантов урегулирования кризиса в Донбассе. Источники агентства, которые присутствовали на совещании Путина с послами и постоянными представителями РФ , сообщили, что речь идет о референдуме под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий. Путин и Трамп договорились не озвучивать публично данный план, чтобы президент США имел возможность его обдумать.

"Советуем всем партнерам не иметь никаких иллюзий относительно «новых» и «интересных» идей, которые Россия предложила на встрече в Хельсинки", — написал Яценюк в пятницу в Facebook.

По его мнению, большинство предложений, о которых известно из СМИ, «имитируют путь к решениям».