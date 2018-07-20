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Яценюк назвал идею провести референдум в Донбассе «переговорной ловушкой»
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Яценюк назвал идею провести референдум в Донбассе «переговорной ловушкой» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк назвал идею провести референдум в Донбассе имитацией решения конфликта и «переговорной ловушкой» и посоветовал президенту США Дональду Трампу не испытывать иллюзий.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что президент России Владимир Путин на встрече в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум в качестве одного из вариантов урегулирования кризиса в Донбассе. Источники агентства, которые присутствовали на совещании Путина с послами и постоянными представителями РФ, сообщили, что речь идет о референдуме под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий. Путин и Трамп договорились не озвучивать публично данный план, чтобы президент США имел возможность его обдумать.
"Советуем всем партнерам не иметь никаких иллюзий относительно «новых» и «интересных» идей, которые Россия предложила на встрече в Хельсинки", — написал Яценюк в пятницу в Facebook.
По его мнению, большинство предложений, о которых известно из СМИ, «имитируют путь к решениям».
"Это переговорная ловушка. Украина не примет никаких тайных планов относительно Донбасса и Крыма. Украина имеет политическое, моральное и человеческое право требовать от партнеров с Запада твердо придерживаться цивилизованных принципов международных отношений", — написал Яценюк.
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