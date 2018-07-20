«Я буду злейшим врагом Владимира Путина»

Трамп рассказал, что может стать для Путина злейшим врагом

Президент США Дональд Трамп пригрозил России стать «худшим врагом» для Кремля, если отношения между двумя державами ухудшатся. По словам Трампа, он относится к РФ лучше, чем кто-либо из американских президентов до него.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае разлада в отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным , он станет для президента РФ «худшим врагом, которого тот когда-либо видел». О своем видении перспектив двусторонних отношений глава Белого дома рассказал в интервью американскому телеканалу CBS

Трамп отметил: налаживание отношений с Россией является позитивным развитием событий, а не негативным. Глава Соединенных Штатов добавил, что он был намного более строг в Москве , чем его предшественник Барак Обама и все другие американские президенты.

Политик подчеркнул, что станет врагом Кремля в том случае, если наладить отношения «не получится», а переговоры между двумя лидерами «перестанут работать». В то же время президент США назвал своей позитивной стороной способность «ладить» с Путиным и Россией.

Трамп позвал Путина посетить Вашингтон осенью 2018 года, написала в своем твиттере официальный представитель Белого дома Сара Сандерс . Она отметила, что в ходе хельсинкского саммита Трамп согласился продолжить диалог между двумя странами.

Президент США, по словам Сандерс, уже обратился к своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону с просьбой организовать визит Путина в Вашингтон. Также началась подготовка к грядущему раунду российско-американских переговоров.

Как сообщает ФАН, президент США «с нетерпением ждет новой встречи» с российским лидером, желая обсудить целый спектр тем: от ситуации на Ближнем Востоке до нераспространения ядерного оружия.

По данным американских СМИ, на саммите в Хельсинки Трамп и президент России обсудили идею, которая может оказаться в центре будущих дискуссий. Путин предложил провести в Донбассе референдум, чтобы разрешить тлеющий на протяжении четырех лет военный конфликт между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Источники, присутствовавшие при этом разговоре, заявили изданию Bloomberg, что Трамп попросил Путина не обсуждать пока что этот вопрос публично. Кроме того, американский лидер попросил дать ему время «все обдумать».

Препятствием для осуществления этого плана может стать позиция Украины , власти которой отказываются вести переговоры с Донецком Луганском . Более того, идея референдума может не понравиться ряду стран Европы, говорится в статье.

Если Трамп решит рассмотреть вариант с донбасским референдумом, отмечают авторы публикации, это продемонстрирует более гибкую позицию Вашингтона по вопросу войны на Украине.

Еще одной точкой для совместной работы России и США может стать совместная борьба с международным терроризмом. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва и Вашингтон планируют углубить сотрудничество в сфере противостояния терроризму и продолжить дискуссию по вопросам нераспространения ядерных вооружений.

По его словам, президенты США и России в Хельсинки «нашли точки пересечения».

Как заявил Трамп, в условиях гражданской войны в Сирии Москва и Вашингтон получили немало возможностей для сближения. В частности, глава США отметил важность восстановления ближневосточной страны и улучшения гуманитарной ситуации.

Путин незадолго до этого заявил, что работа над восстановлением мира в Сирии может стать примером успешного российско-американского сотрудничества — для этого «есть все необходимые слагаемые», а военные двух стран приобрели бесценный опыт.

Встреча президентов России и США продолжалась немногим больше двух часов. Хотя тон встречи Путина и Трампа был доверительным, оба лидера признали, что сейчас российско-американские отношения находятся в самой низкой точке в истории.

По словам Дональда Трампа, к такой ситуации привели ошибки, допущенные как Вашингтоном, так и Москвой. При этом президенты отметили важность восстановления позитивных отношений на основе ответственности и стратегической дальновидности.