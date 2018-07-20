МИД Финляндии потратил на саммит Путина и Трампа миллион евро

Как рассказали в финском внешнеполитическом ведомстве, сумма включает в себя затраты на информационное обеспечение мероприятия и сопровождение делегаций.

"Расходы МИД Финляндии во время встречи президентов США и России составили примерно 1–1,5 миллиона евро. Эта сумма включает в себя затраты на аренду и оснащение пресс-центра, техническое обеспечение площадок для СМИ в аэропорту и на Рыночной площади, транспортные расходы, вопросы безопасности, питание для журналистов и другие мелкие статьи расходов, — отметили в пресс-службе финского внешнеполитического ведомства.

Также там подчеркнули, что ставили перед собой цель создать для журналистов максимально комфортные условия работы и хотя бы отчасти познакомить их с Финляндией, несмотря на плотный график.

Кроме того, ведомство отвечало за пункты, связанные с протоколом, в том числе, с транспортом для делегаций и размещением президентов. Общие расходы на организацию саммита были распределены между несколькими ведомствами.