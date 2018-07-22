В США извинились за «неловкую реакцию» на визит Путина

Глава нацразведки США объяснился за свою реакцию на приглашение Путина в Вашингтон

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс в субботу распространил заявление, в котором объяснился за свои высказывания на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо), касающиеся новости о приглашении в Вашингтон президента России Владимира Путина. Как указали ранее местные СМИ, слова Коутса вызвали возмущение в Белом доме.

"Некоторые СМИ неверно истолковали то, как я отреагировал на срочную новость, озвученную мне прямо во время интервью в прямом эфире. Я ни в коем случае не хотел своей и в самом деле неловкой реакцией подвергнуть критике или неуважительно отнестись к действиям президента", — сказал Коутс.

"Я и все разведсообщество привержены предоставлению наилучших разведанных, чтобы информировать и поддерживать предпринимаемые президентом Трампом попытки предотвратить вмешательство России в предстоящие выборы, построить крепкие отношения со всеми странами для поддержания мира, денуклеаризировать опасные режимы и защитить нашу страну и ее союзников", — добавил глава нацразведки.

Комментируя в четверг на форуме по вопросам безопасности в Аспене известие о приглашении Путину приехать осенью в Вашингтон, глава национальной разведки США выразил нескрываемое удивление. "Повторите это еще раз", — попросил он, делая вид, будто не расслышал вопрос. "Окей, это будет нечто особенное", — сказал Коутс, который является координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств, под смех аудитории. При этом и сам он смеялся и расплывался в улыбке.

Реакция участников форума была обусловлена ответом Коутса на предыдущий вопрос. У него поинтересовались, если бы от него зависело, рекомендовал бы он Трампу еще раз встречаться тет-а-тет с главой российского государства после саммита в Хельсинки.

"Если бы мне задали данный вопрос, то я бы поискал иной способ сделать это", — сказал Коутс.

О том, что Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина нанести визит в столицу США, сообщила в четверг пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.