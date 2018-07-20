Глава разведки США узнал о визите Путина от журналиста на сцене

После того, как Митчелл сказала Коутсу о том, что Белый дом пригласил Путина с визитом в сентябре этого года, глава разведки переспросил ее об услышанном, попросив повторить.

"Хорошо. Это будет что-то особенное", — сказал Коутс после того, как репортер повторила свои слова.

Митчелл сообщила Коутсу о визите Путина на форуме, посвященном безопасности, который проходит в Аспене.