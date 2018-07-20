Ещё
Глава разведки США узнал о визите Путина от журналиста на сцене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава разведки США узнал о визите Путина от журналиста на сцене 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Директор Национальной разведки США Дэн Коутс узнал о том, что президент США Владимир Путин был приглашен посетить Белый дом, когда ему задала вопрос об этом репортер NBC Андреа Митчелл.
После того, как Митчелл сказала Коутсу о том, что Белый дом пригласил Путина с визитом в сентябре этого года, глава разведки переспросил ее об услышанном, попросив повторить.
"Хорошо. Это будет что-то особенное", — сказал Коутс после того, как репортер повторила свои слова.
Митчелл сообщила Коутсу о визите Путина на форуме, посвященном безопасности, который проходит в Аспене.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Путин предложил Трампу провести референдум по Донбассу.
Газета.Ru: последние новости
Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум по Донбассу "Ъ": Россия готовит ответные санкции против Украины Трамп пригласил Путина в Вашингтон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам442
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе8
В ДНР впервые вынесен смертный приговор104
Жительницу Калининграда обвинили в госизмене47
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение