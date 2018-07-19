Франция готова участвовать в карабахском урегулировании

«Собеседники на встрече обсудили ход регулирования нагорно-карабахского конфликта. Жерар Ларше заявил, что Франция продолжит деятельность для мирного урегулирования конфликта», — говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана.

По словам Алиева Баку считает Париж «очень близким партнером», выразив интерес в расширении сотрудничества двух стран.

Брюсселем. На встрече Алиева и Ларше также обсуждались отношения Азербайджана и Евросоюза , в частности — подписание нового соглашения о стратегическом партнерстве между Баку

«Ларше выразил надежду на скорое подписание данного документа, которое отвечает интересам Франции», — говорится в пресс-релизе.