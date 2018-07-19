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Франция готова участвовать в карабахском урегулировании
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Франция готова участвовать в карабахском урегулировании 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Париж намерен продолжать активное участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил председатель Сената Франции Жерар Ларше на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
«Собеседники на встрече обсудили ход регулирования нагорно-карабахского конфликта. Жерар Ларше заявил, что Франция продолжит деятельность для мирного урегулирования конфликта», — говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана.
По словам Алиева Баку считает Париж «очень близким партнером», выразив интерес в расширении сотрудничества двух стран.
На встрече Алиева и Ларше также обсуждались отношения Азербайджана и Евросоюза, в частности — подписание нового соглашения о стратегическом партнерстве между Баку и Брюсселем.
«Ларше выразил надежду на скорое подписание данного документа, которое отвечает интересам Франции», — говорится в пресс-релизе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 июля заявила, что Армения и Азербайджан должны прийти к договорённостям по вопросу дополнительных наблюдателей на территории Нагорного Карабаха.
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