Дональд Трамп готов встретиться с Владимиром Путиным осенью

Встреча, согласно предварительным данным, запланирована в Вашингтоне.

Такое заявление американского президента представлено на его официальной странице.

— Саммит с Россией Финляндии был успешен. С нетерпением жду следующей встрече с президентом РФ, где мы сможет обсудить такие вопросы, как борьбу с терроризмом и ситуацию в Израиле , — говорится в публикации Трампа.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2018 г.

Как пишет представитель Белого дома Сара Сандерс , Трамп дал поручение своему советнику Джону Болтону пригласить Владимира Путина в Вашингтон осенью.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.

— Sarah Sanders (@PressSec) 19 июля 2018 г.