Ещё
СПЧ призвал американских коллег защитить права Бутиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СПЧ призвал американских коллег защитить права Бутиной 

Говорит Москва 1 час назад
Заявление подписал председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Он призвал коллегу «принять во внимание озабоченность в связи со сложившейся ситуации вокруг Марии Бутиной и предпринять все необходимые усилия по защите её прав и основных свобод».
Власти США обвиняют российскую гражданку в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также в непосредственной работе иностранным агентом. РИА Новости отмечает, что это стандартное обвинение в делах о шпионаже. Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Вину она отрицает.
Говорит Москва: последние новости
Москва высказала Токио озабоченность по закону о «северных территориях» Bloomberg: Путин предложил Трампу провести голосование по поводу статуса Донбасса В Пентагоне назвали практичным шагом приглашение Путина в Вашингтон
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию134
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»932
Фото кабинета Медведева удивило россиян452
РФ задумала широкомасштабную операцию в Сирии258
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев709
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение