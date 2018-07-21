СПЧ призвал американских коллег защитить права Бутиной 

Заявление подписал председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Он призвал коллегу «принять во внимание озабоченность в связи со сложившейся ситуации вокруг Марии Бутиной и предпринять все необходимые усилия по защите её прав и основных свобод».
Власти США обвиняют российскую гражданку в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также в непосредственной работе иностранным агентом. РИА Новости отмечает, что это стандартное обвинение в делах о шпионаже. Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Вину она отрицает.