В МИД России отметили, что эту ситуацию надо обсуждать на профильных международных площадках.
В МИД России прокомментировали решение СБУ запретить въезд в страну председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву. В российском внешнеполитическом ведомстве призвали Киев прекратить подобные действия.
«Очевидно стремление киевского режима не допустить каких бы то ни было контактов между журналистами России и Украины», — говорится в сообщении.
В МИД России отметили, что эту ситуацию надо обсуждать на профильных международных площадках.