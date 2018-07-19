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Киев не хочет контактов между российскими и украинскими журналистами — МИД РФ
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Киев не хочет контактов между российскими и украинскими журналистами — МИД РФ 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В МИД России отметили, что эту ситуацию надо обсуждать на профильных международных площадках.
В МИД России прокомментировали решение СБУ запретить въезд в страну председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву. В российском внешнеполитическом ведомстве призвали Киев прекратить подобные действия.
«Очевидно стремление киевского режима не допустить каких бы то ни было контактов между журналистами России и Украины», — говорится в сообщении.
В МИД России отметили, что эту ситуацию надо обсуждать на профильных международных площадках.
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