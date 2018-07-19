Киев не хочет контактов между российскими и украинскими журналистами — МИД РФ

МИД России отметили, что эту ситуацию надо обсуждать на профильных международных площадках. В МИД России прокомментировали решение СБУ запретить въезд в страну председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву . В российском внешнеполитическом ведомстве призвали Киев прекратить подобные действия. «Очевидно стремление киевского режима не допустить каких бы то ни было контактов между журналистами России и Украины », — говорится в сообщении. В МИД России отметили, что эту ситуацию надо обсуждать на профильных международных площадках.