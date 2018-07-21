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«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»
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Захарова прокомментировала резкое выступление российского дипломата в ООН 

РИА Новости 27 минут назад
Слова заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова "что ты глаза отводишь?" в адрес британского постпреда Мэттью Райкрофта стала "криком отчаяния", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с газетой "Коммерсантъ".
На заседании Совбеза ООН 12 апреля 2017 года при обсуждении якобы использования химоружия в Сирии Сафронков обратился к Райкрофту с резким высказыванием.
"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" — сказал дипломат.
По словам Захаровой, в речи Сафронкова была сконцентрирована боль, и само выражение по сути представляло собой "крик отчаяния".
Один человек призывает другого ответить: что вы творите, о чем вы говорите, как вам не стыдно, отдаете ли вы себе отчет в том, куда вы заводите мировое сообщество?", — отметила представитель МИД.
Кроме того, она обратила внимание на разницу между словами Сафронкова и высказываниям главы минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который, по мнению Захаровой, позволил себе откровенно "хамский и трусливый" выпад в адрес Москвы.
"Сравните две фразы: "глаза-то не отводи" и "Россия должна отойти в сторону и заткнуться". Вторая фраза — это пример хамства и пренебрежения в отношении целой страны и ее народа. Первая фраза была обращена к конкретному коллеге за столом переговоров. Да, это выглядело так, как это выглядело. Но вторая фраза была сказана трусливо и подло, потому что человек находился на территории своей страны и говорил это, понимая, что люди, которых он оскорбил, не смогут ему лично ответить", — заметила дипломат.
Однако Захарова не считает, что традиционный язык дипломатии "можно похоронить". По ее словам, устоявшиеся нормы остаются, но "экстраординарные" фразы могут вызвать резонанс.
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