Эксперт о словах Путина: начнется ли на Донбассе война Россия-Украина

Москве сейчас не с кем и не о чем договариваться

Ситуация на востоке Украины не только не улучшилась, но и грозит стать еще острее и опаснее. Проблема урегулирования военного конфликта все еще существует. Об этом заявил президент Путин , выступая в четверг на совещании с российскими послами и постоянными представителями в иностранных государствах.

Причины конфликта, по мнению президента, в несоблюдении официальным Киевом минских договоренностей, к которым украинское правительство проявляет «удивительно откровенное пренебрежение». Как сказал Владимир Путин, Киев всячески демонстрирует нежелание договариваться, предпочитая, судя по всему, решать проблему силовым путем.

Украинские медиа тут же интерпретировали слова российского президента по-своему, заявляя: «Кремль открыто грозит Украине войной: Путин пугает Киев обострением на Донбассе!»

Владимир Евсеев: О том, кто кого и чем пугает, а также — каким может быть дальнейшее развитие событий, «КВ» рассказал заместитель директора Института стран СНГ

— Нынешнее украинское руководство не является договороспособным. В течение долгого времени, в частности в период правления в США Барака Обамы , им все сходило с рук, так как фактически американцы «крышевали» украинскую власть. В условиях, когда все, что бы они ни делали — это касается и сбитого над Донбассом «Боинга», и проблем прав человека — им прощалось. И они перестали кого-либо слышать. Сейчас ситуация изменилась. Это вызывает страх у нынешнего украинского руководства.

Что бы они там в Киеве ни говорили, но 20-минутная беседа Порошенко с Трампом в период недавнего саммита НАТО Брюсселе , это, конечно, не переговоры, а просто встреча ни о чем, так как Дональд Трамп большого интереса к Украине не испытывает.

Теперь о том, кто кого провоцирует. Если быть объективным, то недавно украинское руководство сделало попытку проведения крупной военной операции. Эта операция у них не удалась. Но, как обычно, они постоянно пытаются обвинить Россию в том, что это, якобы, мы провоцируем ситуацию. Но посмотрите: кто инициировал захват так называемых «серых зон»? Ранее между двумя противоборствующими сторонами — ВСУ и ополченцами — были нейтральные, достаточно широкие «серые зоны». Предполагалось, что не только в них не будет войск, но и от них на определенные расстояния будут отведены вооружения в соответствии с договоренностями «Минск-2». Украинская сторона саботирует эти решения. Но при этом на разумные российские инициативы, например, введение миротворцев на линию фронта, она выдвигает такие условия, которые являются неприемлемыми. То есть, они, к примеру, говорят, что миротворцы должны вводиться не только на линию фронта, но и на всю территорию, которую контролируют ополченцы, что не соответствует международной практике.

Украина так бы вести себя не смогла, если бы европейцы эту идею не поддерживали. Получается, что на словах европейцы являются нейтральной стороной, но реально они — сторона конфликта, как и США до последнего времени.

В этих условиях Киеву нет смысла договариваться, так как он считает, что Россия все равно уступит под давлением санкций.

Что из этого следует? То, что Россия, понимая, что санкции с нее никто снимать не собирается, вполне обоснованно говорит, что именно Украина является той стороной, которая не выполняет своих обязательств. В ходе встречи с Трампом, Путин об этом еще раз заявил. Он сказал, что США необходимо оказать большее давление на украинскую власть, чтобы они выполнили «Минск-2».

Мой прогноз на дальнейшее развитие событий таков: в реальности к большой войне Киев не готов. Трамп — не тот человек, который кинется спасать украинский режим без каких-либо условий. Более того, он хотел бы это все на кого-то скинуть. Например, на Европу. При этом еще некоторые представители американской стороны на этом всем хотят сделать деньги, например, поставляя Киеву противотанковые комплексы «Джевелин», у которых двигатели уже давно отработанные.

То есть, ситуация сейчас следующая: России не с кем и не о чем договариваться. Начинать большую войну без поддержки США, Киев не рискнет. А если это так, я полагаю, все будет ограничиваться постоянными провокациями. Но тогда что делать России? Я думаю, мы должны пересмотреть свое отношение к ДНР и ЛНР. Россия должна понимать, что если Киев не хочет интегрировать эти территории, делает все, чтобы они от него ушли, тогда мы должны рассмотреть возможность их экономического восстановления и развития.