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МИД РФ допускает, что США могут использовать Грузию для усиления антироссийских санкций
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МИД РФ допускает, что США могут использовать Грузию для усиления антироссийских санкций 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. США и Запад в целом могут использовать Тбилиси для усиления антироссийских санкций, но это не будет иметь ни малейшего отношения к заботе о Грузии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью грузинскому телеканалу Rustavi 2. Текст интервью опубликован в четверг на сайте российского дипведомства.
"На Западе есть мощные политические силы, которые добиваются сохранения и усиления антироссийских санкций, — отметила Захарова. — При этом их мотивы не имеют ни малейшего отношения к заботе о Грузии. Считать иначе могут лишь очень наивные люди".
"Если Грузия станет упоминаться как обоснование для санкций, то это будет хорошим поводом для грузин задуматься, не используют ли их страну в чужой геополитической игре? Собственно, такой вывод напрашивается", — сказала она. По словам дипломата, Грузия уже фактически превратилась в элемент западной «стратегии сдерживания России» в Причерноморье и на Южном Кавказе.
Захарова напомнила, что недавно один из чиновников Госдепартамента публично заявил, что США будут «вооружать Грузию для противодействия России». «Грузинским политикам стоит помнить, что обслуживать чужие геополитические интересы вместо национальных — дело неблагодарное и неблагородное», — сказала дипломат.
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