МИД РФ допускает, что США могут использовать Грузию для усиления антироссийских санкций

"На Западе есть мощные политические силы, которые добиваются сохранения и усиления антироссийских санкций, — отметила Захарова. — При этом их мотивы не имеют ни малейшего отношения к заботе о Грузии. Считать иначе могут лишь очень наивные люди".

"Если Грузия станет упоминаться как обоснование для санкций, то это будет хорошим поводом для грузин задуматься, не используют ли их страну в чужой геополитической игре? Собственно, такой вывод напрашивается", — сказала она. По словам дипломата, Грузия уже фактически превратилась в элемент западной «стратегии сдерживания России » в Причерноморье и на Южном Кавказе.