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Черногория напомнила Трампу о своей роли во время дезинтеграции СФРЮ
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Черногория напомнила Трампу о своей роли во время дезинтеграции СФРЮ 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Москва24
Черногория является миролюбивым государством и партнером Соединенных Штатов. Такое заявление сделали власти страны после того, как президент США Дональд Трамп назвал республику «маленькой страной» с «очень агрессивным народом», который способен развязать, например, Третью мировую войну.
"Черногория гордится своей историей и традициями и мирной политикой, которая обеспечила государству стабилизирующую роль в регионе, сделав [Черногорию] единственной страной, в которой не бушевала война, пока происходил процесс дезинтеграции бывшей Югославии", — напомнили Трампу в заявлении, которое разместили на сайте правительства.
В Подгорице напомнили, что если республика строит дружеские отношения, то они остаются крепкими.
"В современном мире имеет значение не то, насколько вы большой или маленький, а то, насколько вы цените свободу, солидарность и демократию", — добавили власти Черногории, заявление которых приводит ТАСС.
Добавим, что в США заявления Трампа восприняли довольно остро. Однопартиец Трампа сенатор Джон Маккейн заявил, что «нападая на Черногорию, президент ставит под сомнение наши обязательства в НАТО». Впрочем, многие наблюдатели восприняли слова президента США как критику в отношении НАТО, а не конкретной страны, которая входит в этот военный блок.
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