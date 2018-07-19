Черногория напомнила Трампу о своей роли во время дезинтеграции СФРЮ 

Черногория является миролюбивым государством и партнером Соединенных Штатов. Такое заявление сделали власти страны после того, как президент США Дональд Трамп назвал республику «маленькой страной» с «очень агрессивным народом», который способен развязать, например, Третью мировую войну.
"Черногория гордится своей историей и традициями и мирной политикой, которая обеспечила государству стабилизирующую роль в регионе, сделав [Черногорию] единственной страной, в которой не бушевала война, пока происходил процесс дезинтеграции бывшей Югославии", — напомнили Трампу в заявлении, которое разместили на сайте правительства.
В Подгорице напомнили, что если республика строит дружеские отношения, то они остаются крепкими.
"В современном мире имеет значение не то, насколько вы большой или маленький, а то, насколько вы цените свободу, солидарность и демократию", — добавили власти Черногории, заявление которых приводит ТАСС.
Добавим, что в США заявления Трампа восприняли довольно остро. Однопартиец Трампа сенатор Джон Маккейн заявил, что «нападая на Черногорию, президент ставит под сомнение наши обязательства в НАТО». Впрочем, многие наблюдатели восприняли слова президента США как критику в отношении НАТО, а не конкретной страны, которая входит в этот военный блок.