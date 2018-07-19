Черногория напомнила Трампу о своей роли во время дезинтеграции СФРЮ

"Черногория гордится своей историей и традициями и мирной политикой, которая обеспечила государству стабилизирующую роль в регионе, сделав [Черногорию] единственной страной, в которой не бушевала война, пока происходил процесс дезинтеграции бывшей Югославии", — напомнили Трампу в заявлении, которое разместили на сайте правительства.

Подгорице напомнили, что если республика строит дружеские отношения, то они остаются крепкими.

"В современном мире имеет значение не то, насколько вы большой или маленький, а то, насколько вы цените свободу, солидарность и демократию", — добавили власти Черногории, заявление которых приводит ТАСС