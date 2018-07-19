Россия призвала «западных кураторов» Украины не ограничивать свободу слова

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России

«Совершенно очевидно стремление киевского режима не допустить каких бы то ни было контактов между журналистами России Украины . По мнению официального Киева, «национальная безопасность» состоит в необходимости тотальной зачистки информационного пространства, дальнейшем раскручивании антироссийской истерии в медиапространстве страны и предотвращении любых попыток украинских и российских информационных структур выйти на прямой диалог. Такая «безопасность» в худших традициях тоталитарных квазиреспублик выгодна, по всей видимости, контролирующим спецслужбы олигархическим кланам, но никак не гражданскому обществу Украины (…) Откровенное пренебрежение демократическими принципами обеспечения свободы выражения мнения на Украине переходит всякие границы (…) Призываем западных кураторов киевского режима принять действенные меры по пресечению подобных действий своих подопечных», — говорится в комментарии.

В министерстве иностранных дел России также отметили, что стремление российского Союза журналистов к диалогу с украинскими коллегами естественно. При этом данное стремление находит поддержку у украинских визави СЖР.

Также в МИД РФ отметили, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, Международная федерация журналистов уже выступили с осуждением запрета Соловьеву посещать Украину.

В МИД подчеркнули, что сейчас на профильных международных площадках нужно безотлагательно обсудить сложившуюся на Украине катастрофическую ситуацию со свободой СМИ.