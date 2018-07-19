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Москва призвала «западных кураторов» Киева не ограничивать свободу слова
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Москва призвала «западных кураторов» Киева не ограничивать свободу слова 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия в связи с запретом председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву на въезд на территорию Украины призывает «западных кураторов» Киева пресекать ограничение свободы слова, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
"Откровенное пренебрежение демократическими принципами обеспечения свободы выражения мнения на Украине переходит всякие границы… Призываем западных кураторов киевского режима принять действенные меры по пресечению подобных действий своих подопечных", — говорится в комментарии.
МИД отмечает также, что необходимо безотлагательное обсуждение сложившейся на Украине катастрофической ситуации со свободой СМИ на профильных международных площадках.
Ранее Служба безопасности Украины запретила председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву въезд на территорию страны сроком на три года. Решение датировано 22 февраля 2018 года, но известно о нем стало только 18 июля. СЖР назвал запрет главе организации посещать Украину грубым нарушением свободы слова и международной журналисткой этики.
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