Москва призвала «западных кураторов» Киева не ограничивать свободу слова

"Откровенное пренебрежение демократическими принципами обеспечения свободы выражения мнения на Украине переходит всякие границы… Призываем западных кураторов киевского режима принять действенные меры по пресечению подобных действий своих подопечных", — говорится в комментарии.

МИД отмечает также, что необходимо безотлагательное обсуждение сложившейся на Украине катастрофической ситуации со свободой СМИ на профильных международных площадках.