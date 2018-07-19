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МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам
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МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам 

Рамблер 1 час назад
В МИД РФ выразили недоумение принятыми в Японии поправками к закону «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» от 1982 года.
В комментарии Департамента информации и печати МИД РФ говорится, что поправки противоречат совместным российско-японским договоренностям на высшем уровне по налаживанию совместной хозяйственной деятельности (СХД) на Курильских островах.
«Совершенно непонятно, зачем японским законодателям потребовалось вытаскивать на свет для обновления правовой акт, принятый в эпоху далеких от дружбы и сотрудничества двусторонних отношений с Москвой, именно сейчас, когда связи между нашими странами динамично развиваются в русле решений лидеров России и Японии», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД считают, что предпринятый японскими парламентариями шаг ставит под вопрос дальнейшие переговоры по СХД.
Напомним, что Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, и требует их возвращения в качестве обязательного условия для подписания мирного договора с Россией, который после Второй мировой войны так и не был подписан.
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