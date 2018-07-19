На Украине заявили, что позиция Киева по делу Вышинского противоречит международному праву

КИЕВ, 19 июля. / ТАСС /. Позиция украинской власти в отношении главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского противоречит нормам международного права. Об этом в четверг заявили в украинском правозащитном объединении «Успешная стража».

"Ознакомившись с ответом правительства Украины , который был адресован организации «Европейская федерация журналистов», правозащитная платформа «Успешная стража» констатирует, что позиция правительства по делу Кирилла Вышинского противоречит нормам международного права и законодательства Украины ", — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте правозащитников.

По их мнению, правительство в частности нарушило презумпцию невиновности, объявив Вышинского участником «вторжения» Российской Федерации Крым , а также «оккупации» частей Донецкой и Луганской областей. Кроме того, отвечая на претензии Европейской федерации журналистов, которая ранее требовала освободить Вышинского, власти Украины пытались подкрепить свою позицию неофициальными данными.

"Правительство до решения суда фактически признало виновным Кирилла Вышинского, чем возможно в будущем лишило его права на справедливый суд", — резюмировали в «Успешной страже».

Всеукраинское объединение «Успешная стража» — правозащитная платформа, которая заявляет своей целью объединение юристов, общественных деятелей и волонтеров для защиты политических и гражданских прав и свобод граждан Украины.

Дело Вышинского

Херсонский городской суд 17 мая арестовал главного редактора " РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на два месяца по обвинению в государственной измене. Апелляционный суд Херсонской области 1 июня отклонил жалобу защиты и оставил это решение в силе. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Украинская прокуратура 6 июля предъявила еще одно обвинение Вышинскому по статье о незаконном обороте оружия.