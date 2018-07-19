Глава МВБ заявила об отсутствии данных о том, что РФ пыталась содействовать победе Трампа 

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен Нильсен заявила в четверг, что ей неизвестно о наличии каких-либо доказательств, подтверждающих, что РФ своим предполагаемым «вмешательством» в американский избирательный процесс якобы пыталась добиться победы Дональда Трампа на выборах президента.
"Я не думаю, что есть какие-то сомнения в том, что россияне пытались внедриться и вмешаться в нашу избирательную систему", — утверждала она, выступая на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо). По словам Нильсен, США должны быть «готовы к тому, что они сделают это снова», имея в виду попытки оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс в этом году.
При этом, по версии главы МВБ, целью такого «вмешательства» являлось «вызвать хаос» во всей избирательной системе США, а не только в конкретной партии. Модератор встречи задал Нильсен вопрос, считает ли она, что Москва якобы пыталась таким образом содействовать победе республиканца Трампа. «Я не видела каких-либо доказательств того, что попытки вмешаться в нашу избирательную инфраструктуру преследовали целью оказать содействие конкретной политической партии», — ответила на это министр.
Американские спецслужбы инкриминируют России вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер. В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам РФ, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки России, объявил первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн.