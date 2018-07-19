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Посол РФ в Казахстане Бородавкин: Восстанавливать Сирию нужно сообща
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Посол РФ в Казахстане Бородавкин: Восстанавливать Сирию нужно сообща 

Мир24 1 час назад
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР 24» рассказал о роли ЕАЭС в сирийском урегулировании.
«Сейчас еще больше значение приобретает астанинский процесс. Он являлся локомотивом урегулирования, но сейчас акценты должны сместиться на гуманитарную сторону. Потому что надо восстанавливать Сирию после агрессии, которую удалось подавишь с помощью российских сил. Все должны помогать сирийскому народу», — отметил посол.
Ранее в четверг на совещании в МИД РФ президент России Владимир Путин высоко оценил значение ЕАЭС как ключевого экономического проекта. Он отметил, что все страны-участницы эффективно работают на повышение уровня жизни людей.
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