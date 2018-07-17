СМИ: в Хельсинки Путин продемонстрировал умение держать ситуацию под контролем

НЬЮ-ЙОРК , 17 июля. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин предстал на саммите в Хельсинки как политик, четко контролирующий ситуацию и проявляющий пристальное внимание к подробностям обсуждаемых тем. Такое мнение приводит в своей публикации, размещенной во вторник, информационный портал BuzzFeed News.

"Совершенно очевидно, что Путин постоянно держал ситуацию под контролем, — отмечается в материале. — Об этом свидетельствует 45-минутная совместная пресс-конференция [с президентом США Дональдом Трампом ], которая проводилась после встречи один на один, продолжавшейся почти два часа, а также после рабочего завтрака. Путин выступал первым, детально изложил содержание беседы двух лидеров, с подробностями по всем пунктам: от Сирии до контроля над ядерными вооружениями, от борьбы с терроризмом до кибербезопасности и ситуации на Украине ".

В то же время в выступлении Трампа, считает портал, основное внимание было уделено избирательной кампании 2016 года и вопросу об электронной переписке его бывшей соперницы Хиллари Клинтон

Путин использовал встречу для того, чтобы «предстать в роли решительного деятеля, держащего ситуацию под контролем, в роли лидера готовой к взаимодействию России , страны, пытающейся наладить контакты с США», отмечается в публикации.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в понедельник в Хельсинки. До этого лидеры встречались дважды — в июле и ноябре прошлого года — на крупных международных мероприятиях.