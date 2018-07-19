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Суд арестовал имущество главреда «РИА Новости Украина»
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Суд арестовал имущество главреда «РИА Новости Украина» 

Rambler News Service 33 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Херсонский городской суд арестовал имущество главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, сообщает издание «Украинские новости».
Арест наложили на квартиру, два автомобиля и имущество, изъятое в ходе санкционированных обысков.
Ранее Вышинскому продлили арест до 13 сентября. СБУ задержала Вышинского по подозрению в госизмене. В спецслужбе заявили, что для проведения подрывной деятельности он якобы получал из России ежемесячное финансирование в размере €50 тыс.
Позднее пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Киев готов рассмотреть все варианты для освобождения осужденного в России Олега Сенцова, в том числе и его обмен на Вышинского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали информации о возможном обмене. По его словам, «подобные вопросы, конечно, не обсуждаются публично — это вопросы, которые любят тишину».
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