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На Украине рассказали о грядущем заселении Крыма африканцами
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На Украине рассказали о грядущем заселении Крыма африканцами 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Власти Крыма планируют переселить на полуостров буров (представителей субэтнической группы из ЮАР). С таким заявлением в четверг, 19 июля, выступил член запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Искандер Бариев, сообщает агентство «Украинские новости».
По его словам, на полуострове усиливаются преследования крымских татар — как со стороны российских силовиков, так и со стороны неких «асоциальных элементов».
«Мы проводили анализ и есть информация, что сегодня РФ активно ведет работы по замещению населения. В частности, в июне были там представители такого народа как буры — африканцы европейского происхождения. На самом деле стоит вопрос сейчас, чтоб этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма», — поведал Бариев.
В конце мая один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев выступил с заявлением, что Россия тайно переселила в Крым до миллиона человек с российской территории. По его мнению, Москва с помощью подобных действий добивается «вытеснения местного населения».
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.
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