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Постпред при ЕС выделил главные направления сотрудничества России с Европой
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Путин объявил об изменении внешней политики России

Постпред при ЕС выделил главные направления сотрудничества России с Европой 

ТВ Центр 58 минут назад
Фото: ТВ Центр
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал нынешнее состояние отношений между Москвой и ЕС, выделив наиболее продуктивные направления. Об этом пишет РИА «Новости».
Чижов подчеркнул, что Россия и Европа «неплохо» взаимодействуют по Ближнему Востоку. В частности, Москва продолжает настаивать на выполнении совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме, и многие европейские лидеры с ней в этом солидарны.
Кроме того, постпред отметил продолжающийся процесс консультаций по торговым вопросам.
"Но мы не сотрудничаем с кем-то против кого-то другого", — заметил Чижов, обратив внимание, что Евросоюз пока продолжает осмысливать итоги российско-американского саммита в Хельсинки.
Вместе с тем Чижов посетовал на очередное продление ЕС антироссийских санкций, назвав произошедшее еще одной «упущенной возможностью».
17 июля представители России, Украины и ЕС обсудили в Берлине транзит российского газа через украинскую территорию. Глава Министерства энергетики Александр Новак отметил, что Москва готова продлить действующий контракт или же обсудить заключение нового. Он также допустил увеличение поставок европейским потребителям на 10-15%. Стороны договорились продолжить переговоры осенью. К этому времени эксперты Еврокомиссии подготовят оценку потребностей ЕС.
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