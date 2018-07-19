Постпред при ЕС выделил главные направления сотрудничества России с Европой

Чижов подчеркнул, что Россия и Европа «неплохо» взаимодействуют по Ближнему Востоку. В частности, Москва продолжает настаивать на выполнении совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме, и многие европейские лидеры с ней в этом солидарны.

Кроме того, постпред отметил продолжающийся процесс консультаций по торговым вопросам.

"Но мы не сотрудничаем с кем-то против кого-то другого", — заметил Чижов, обратив внимание, что Евросоюз пока продолжает осмысливать итоги российско-американского саммита в Хельсинки

Вместе с тем Чижов посетовал на очередное продление ЕС антироссийских санкций, назвав произошедшее еще одной «упущенной возможностью».