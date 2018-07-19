Ушаков: Планов новой встречи «нормандской четверки» пока нет

Встречу лидеров стран «нормандской четверки» пока не готовят. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. «Нет пока», — ответил он на вопрос, планируются ли новые переговоры в «нормандском формате».

Не идет подготовка и новой встречи президентов России и США . «Пока не проговаривали этот вопрос даже», — заверил Ушаков.