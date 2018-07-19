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Ушаков: Планов новой встречи «нормандской четверки» пока нет
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Ушаков: Планов новой встречи «нормандской четверки» пока нет 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
Встречу лидеров стран «нормандской четверки» пока не готовят. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. «Нет пока», — ответил он на вопрос, планируются ли новые переговоры в «нормандском формате».
Не идет подготовка и новой встречи президентов России и США. «Пока не проговаривали этот вопрос даже», — заверил Ушаков.
Другой саммит уже есть в планах. Но без конкретных сроков. Речь о встрече лидеров России, Ирана и Турции. «Но этот вопрос стоит на повестке дня», — заметил помощник президента. «Лидеры уже такую возможность обсуждали и к этому относятся положительно во всех трех странах», — пояснил он.
Напомним, что ранее спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил журналистам, что есть договоренность, что саммит Россия-Турция-Иран пройдет в Тегеране. Ранее такие встречи уже были в Сочи и Анкаре. Теперь — очередь Ирана.
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