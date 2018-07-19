На Украине заявили о бесстрашии перед возможными санкциями со стороны России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев «не боится» пакета ограничительных мер, которые, по данным СМИ, собирается ввести Россия в отношении сотен украинских физических и юридических лиц.

«Мы не боимся их (России — прим. ВЗГЛЯД) решений. Мы в любом случае будем жесткими против агрессора. Мы будем больше принимать мер, в том числе на международной арене, чтобы каждый был наказан за свои преступления. А вводить санкции против Украины — это просто бессмыслица, которой я не удивляюсь», — приводит слова украинского премьер-министра издание «Гордон».

По словам Гройсмана, Россия якобы причинила много вреда «Украине, суверенному, европейскому государству».

Ранее в четверг газета «Коммерсант» сообщила, что Россия готовит проект ответных санкций против Украины, который будет включать блокирование активов и запрет вывода капитала для нескольких сотен физических и около сотни юридических лиц, в частности, крупных бизнесменов, членов кабмина Украины , украинских политиков и силовиков. Ограничения, как ожидается, будут наложены на импорт украинских товаров.

Гройсман называет возможные санкции со стороны России «бессмыслицей», однако сам Киев внес в черный список 1 тыс. 748 физических лиц и 756 юридических лиц из России.