Президент РФ предупредил об обострении ситуации на юго-востоке Украины

Во время выступления Путин подчеркнул, что риск эскалации ситуации остался на месте.

«Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта», — подчеркнул он.

Также он подчеркнул, что основой для политического урегулирования кризисной ситуации является Минский комплекс мер.