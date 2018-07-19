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Президент РФ предупредил об обострении ситуации на юго-востоке Украины
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Президент РФ предупредил об обострении ситуации на юго-востоке Украины 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На юго-востоке Украины сохраняются риски обострения ситуации. Об этом заявил в четверг, 19 июля, в ходе совещания послов и постоянных представителей России в Министерстве иностранных дел РФ президент России Владимир Путин.
Во время выступления Путин подчеркнул, что риск эскалации ситуации остался на месте.
«Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта», — подчеркнул он.
Также он подчеркнул, что основой для политического урегулирования кризисной ситуации является Минский комплекс мер.
Кроме того, лидер российского президента добавил, что Россия будет пропорционально реагировать на агрессивные шаги, предпринятые НАТО. «Мы будем реагировать пропорционально таким агрессивным шагам, которые представляют прямую угрозу для России. Наши коллеги, которые пытаются включить, скажем, Украину или Грузию на военной орбите альянса, должны подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», — подытожил он.
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