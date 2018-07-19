Проведение нового саммита России и США пока не обсуждалось, заявил Ушаков 

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Проведение нового саммита РФ и США пока не обсуждалось, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг.
"Пока не обговаривали этот вопрос", — сказал Ушаков на вопрос о том, когда может состояться следующая встреча лидеров.
Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.