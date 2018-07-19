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Путин заявил о готовности России к развитию контактов с США
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Путин допустил обострение ситуации на Украине

Путин заявил о готовности России к развитию контактов с США 

РИА Новости 38 минут назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия открыта для развития контактов с США на равноправной и взаимовыгодной основе, это нужно всему миру, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия открыта для развития контактов с Соединенными Штатами на равноправной взаимовыгодной основе. Это нужно не только двум нашим народам, но и всему миру — как крупнейшие ядерные державы, мы несем особую ответственность за обеспечение стратегической стабильности и безопасности", — сказал Путин, выступая на совещании послов и постпредов в МИД.
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