Путин призвал мировое сообщество оказывать гуманитарную помощь Сирии

Президент России Владимир Путин выступил с призывом к мировому сообществу активнее решать гуманитарные проблемы в Сирии . Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании послов и постоянных представителей РФ

— Крайне важно нарастить усилия международного сообщества по оказанию гуманитарного содействия сирийцам, — убежден Путин.

Также президент высоко оценил работу российских военных в САР, отметив, что Россия сыграла одну из первостепенных ролей урегулирования ситуации в регионе.

— В Сирии при решающей роли России нанесен сокрушительный удар по международному терроризму, по ИГ* и другим экстремистским группировкам, — отметил глава России.

Ранее по итогам встречи с президентом Трампом Владимир Путин заявил, что Россия и Америка могут способствовать возвращению сирийских беженцев, взяв на себя «лидерство в этом вопросе».

* запрещенная в России террористическая организация