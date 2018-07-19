Путин призвал мировое сообщество оказывать гуманитарную помощь Сирии 

Президент России Владимир Путин выступил с призывом к мировому сообществу активнее решать гуманитарные проблемы в Сирии. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании послов и постоянных представителей РФ.
— Крайне важно нарастить усилия международного сообщества по оказанию гуманитарного содействия сирийцам, — убежден Путин.
Также президент высоко оценил работу российских военных в САР, отметив, что Россия сыграла одну из первостепенных ролей урегулирования ситуации в регионе.
— В Сирии при решающей роли России нанесен сокрушительный удар по международному терроризму, по ИГ* и другим экстремистским группировкам, — отметил глава России.
Ранее по итогам встречи с президентом Трампом Владимир Путин заявил, что Россия и Америка могут способствовать возвращению сирийских беженцев, взяв на себя «лидерство в этом вопросе».
* запрещенная в России террористическая организация