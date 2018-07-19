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Путин поручил изменить внешнюю политику России
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Путин поручил изменить внешнюю политику России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская внешняя политика должна стать более экономически ориентированной и рациональной, заявил президент Владимир Путин. По словам российского лидера, страна должна осваивать новые рынки и преодолевать препятствия для работы российских компаний за рубежом.
На совещании послов и российских постоянных представителей Путин заявил, что Россия должна не только войти в пятерку экономик мира, но и обеспечить стандарты качества для жизни, в том числе через внешнеполитическое измерение, передает РИА «Новости».
По словам президента, экономические связи и предпринимательские свободы в мире становятся объектом политизации. Он отметил, что принцип конкуренции и открытости в мировой торговле стали все чаще подменяться протекционизмом.
«На этом фоне внешняя политика России, напротив, должна становиться более экономически ориентированной и рациональной», — сказал Путин.
Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.
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