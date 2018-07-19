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Путин заявил о рисках обострения ситуации на Украине
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Путин допустил обострение ситуации на Украине
Путин допустил обострение ситуации на Украине

Путин заявил о рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины 

RT на русском 59 минут назад
Фото: RT на русском
Президент России Владимир Путин, выступая на совещании российских послов и постпредов, отметил, что в настоящее время остаются риски обострения ситуации на юго-востоке Украины.
«Риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта», — сказал глава государства.
По его словам, «демонстрируется откровенное пренебрежение договорённостями, нежелание вести диалог со своим гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути».
«Исходим из того, что минский комплекс мер остаётся реальной основой для политической урегулирования кризисной ситуации», — добавил он.
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