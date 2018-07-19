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Путин подтвердил, что проект «Северный поток 2» носит только коммерческий характер
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Путин подтвердил, что проект «Северный поток 2» носит только коммерческий характер 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 19 июля. Путин подтвердил, что такие проекты, как «Северный поток 2», носят только коммерческий характер, в них нет политической подоплеки или «двойного дна».
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