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Путин подтвердил, что проект «Северный поток 2» носит только коммерческий характер
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Путин подтвердил, что проект «Северный поток 2» носит только коммерческий характер
ТАСС
1 час назад
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ТАСС
, 19 июля. Путин подтвердил, что такие проекты, как «Северный поток 2», носят только коммерческий характер, в них нет политической подоплеки или «двойного дна».
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