Депутат парламента Бельгии призвал отменить санкции в отношении России

"Я считаю, что санкции контрпродуктивны. Кроме того, они незаконны в рамках международного законодательства. Вот почему я предложил парламенту Бельгии резолюцию об отмене санкций. Россия является нашим союзником, а не противником", — сказал он в четверг РИА Новости.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма . Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.