У России есть поле для взаимодействия и с Евросоюзом, и с США, заявил Чижов

По словам дипломата, Евросоюз пока осмысливает итоги саммита РФ и США, прошедшего в понедельник.

"Насколько я мог наблюдать, несколько беспокоило накануне встречи в Хельсинки то, как бы не материализовалась угроза большой сделки между Москвой и Вашингтоном, но, я думаю, что эти гипертрофированные опасения не подтвердились. Я думаю, что у нас есть поле для взаимодействия и с Евросоюзом, так же как есть поле для взаимодействия с Соединенными Штатами. Но мы не сотрудничаем с кем-то против кого-то другого", — сказал Чижов.

Он отметил, что позиция РФ — это решение общих проблем, что работает на укрепление стабильности в современном неспокойном мире. Чижов подчеркнул, что поле работы российских дипломатов на европейском направлении широкое, а продлением санкций ЕС упустил очередную возможность пересмотреть свою близорукую позицию.

"Это не в первый раз, будет ли это последний или нет — предсказать не берусь", — сказал он.

Постпред РФ при ЕС отметил, что взаимодействие с Европой идет по конкретным направлениям, по которым США остаются в меньшинстве, к примеру, выполнение совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме.

"У нас неплохое взаимодействие по Ближнему Востоку", — сказал Чижов, также отметив, что Россия и Европа находятся в процессе консультаций по торговым вопросам.