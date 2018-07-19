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У России есть поле для взаимодействия и с Евросоюзом, и с США, заявил Чижов
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У России есть поле для взаимодействия и с Евросоюзом, и с США, заявил Чижов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Поле для взаимодействия у России есть и с США, и с Евросоюзом, Москва не будет ни с кем сотрудничать против кого-то другого, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов журналистам.
По словам дипломата, Евросоюз пока осмысливает итоги саммита РФ и США, прошедшего в понедельник.
"Насколько я мог наблюдать, несколько беспокоило накануне встречи в Хельсинки то, как бы не материализовалась угроза большой сделки между Москвой и Вашингтоном, но, я думаю, что эти гипертрофированные опасения не подтвердились. Я думаю, что у нас есть поле для взаимодействия и с Евросоюзом, так же как есть поле для взаимодействия с Соединенными Штатами. Но мы не сотрудничаем с кем-то против кого-то другого", — сказал Чижов.
Он отметил, что позиция РФ — это решение общих проблем, что работает на укрепление стабильности в современном неспокойном мире. Чижов подчеркнул, что поле работы российских дипломатов на европейском направлении широкое, а продлением санкций ЕС упустил очередную возможность пересмотреть свою близорукую позицию.
"Это не в первый раз, будет ли это последний или нет — предсказать не берусь", — сказал он.
Постпред РФ при ЕС отметил, что взаимодействие с Европой идет по конкретным направлениям, по которым США остаются в меньшинстве, к примеру, выполнение совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме.
"У нас неплохое взаимодействие по Ближнему Востоку", — сказал Чижов, также отметив, что Россия и Европа находятся в процессе консультаций по торговым вопросам.
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