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240 тысяч россиян въехали на Украину по биометрическим паспортам
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240 тысяч россиян въехали на Украину по биометрическим паспортам 

Украина.ру 23 минуты назад
Фото: Украина.ру
С 1 января 2018 года граждане 71 страны, включённой в список «группы риска», могут въехать на территорию Украины только по биометрическому загранпаспорту, а также должны пройти процедуру дактилоскопии в пунктах пропуска на государственной границе. Базы данных подключены к системе Интерпола.
«За шесть месяцев биометрический контроль прошли 350 тысяч иностранцев, из них 240 тысяч — граждане Российской Федерации», — сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Пётр Цигикал.
В марте 2015 года президент Украина Пётр Порошенко запретил въезд в страну гражданам РФ по внутренним паспортам. Теперь россияне имеют право пересекать украинскую границу только при наличии загранпаспорта, а дети до 14 лет должны быть вписанными в документ родителей или иметь собственный загранпаспорт. В свою очередь, граждане Украины по-прежнему могут заехать на территорию России по внутренним паспортам.
На протяжении длительного времени многие украинские политики выступают с инициативой ужесточить порядок пересечения границы для граждан России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не оставит без ответа отказ Киева от безвизового режима. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также подтвердил, что Москва предпримет «зеркальные меры» в случае пересмотра Киевом порядка пересечения государственной границы. Дипломат задал риторический вопрос, должны ли российская сторона сглатывать, когда украинцы объявляют персонами нон грата деятелей искусства из РФ, отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, и всерьёз говорят о введении визового режима.
Идея об установлении визового режима с Россией не находит поддержки и среди украинской общественности. 51% респондентов опроса группы «Рейтинг», проведённого в конце 2017 года, выступили против изменения порядка пересечения границы, 32% считают такую меру необходимой, 4% не голосовали бы на референдуме по этому вопросу, 13% затруднились с ответом.
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