Россия вышлет греческих дипломатов 

Россия намерена выслать несколько греческих дипломатов, но сколько именно — пока неизвестно. Об этом заявил 19 июля посол РФ в Греции Андрей Маслов.
Также посол заявил, что визит в Афины министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, ранее намеченный на сентябрь, "в нынешней ситуации утрачивает актуальность, по крайней мере, в те сроки, о которых шла речь", сообщает ТАСС. Также Маслов отметил, что "пока нынешняя ситуация не урегулирована, несколько преждевременно говорить о визите".
Ранее греческая газета Kathimerini сообщила, что Афины решили выслать двух российских дипломатов, а еще двоим запретить въезд в страну. По словам издания, Афины обвиняют российских дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны и действиях, угрожающих национальной безопасности. Следом эту информацию подтвердил официальный представитель кабмина Греции Димитрис Дзанакопулос.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее сейчас между Россией и Грецией "многоэтапной игрой", в которую втянули греческую сторону.
"Прекрасно понимаем, что давление, которому подвергалась Греция, было сильнейшим, — отметила Захарова. — Абсолютно четко могу сказать, что опираюсь на факты. Наверное, первые волны этого давления Афины сумели выстоять. В частности, речь идет о ситуации, когда так называемая "солидарность" использовалась в качестве способа вовлечения страны в провокационную деятельность, в частности Великобритании".