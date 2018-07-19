Россия вышлет греческих дипломатов

Андрей Маслов. Россия намерена выслать несколько греческих дипломатов, но сколько именно — пока неизвестно. Об этом заявил 19 июля посол РФ в Греции

Также посол заявил, что визит в Афины министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова , ранее намеченный на сентябрь, "в нынешней ситуации утрачивает актуальность, по крайней мере, в те сроки, о которых шла речь", сообщает ТАСС . Также Маслов отметил, что "пока нынешняя ситуация не урегулирована, несколько преждевременно говорить о визите".

Ранее греческая газета Kathimerini сообщила, что Афины решили выслать двух российских дипломатов, а еще двоим запретить въезд в страну. По словам издания, Афины обвиняют российских дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны и действиях, угрожающих национальной безопасности. Следом эту информацию подтвердил официальный представитель кабмина Греции Димитрис Дзанакопулос.