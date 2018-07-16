Политологи прогнозируют регулярные контакты Путина и Трампа

При этом эксперты отмечают, что сделанные лидерами заявления по ряду вопросов, в частности по Сирии , внушают оптимизм и могут послужить началом совместной работы по урегулированию.

Характер встречи

По мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, встреча оправдала ожидания — отчасти поскольку «они изначально не были завышенными».

Политолог Александр Коньков считает, что переговоры носили позитивный характер «уже потому, что они вообще состоялись при всех сегодняшних проблемах».

"Мы помним, что еще, когда президентом был Обама, его встречи с Путиным носили периодический характер, не имели системного содержания. Сегодня первая такая встреча глубокая за десятилетие… Можно даже сказать, что встреча прошла в дружественном ключе, по крайней мере на личностном уровне между Путиным и Трампом. Это было видно, что между Путиным и Трампом сложился определенный контакт, определенные рабочие отношения", — добавил собеседник агентства.

На сам факт проведения саммита обращает внимание и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов , называя его «основным результатом».

"Как известно, на должном уровне российско-американские контакты были заморожены. Более того, российско-американские отношения, по оценкам некоторых экспертов деградировали даже ниже уровня взаимодействия предыдущей холодной войны", — отметил он.

Осторожные прогнозы

По мнению Макаркина, после прошедшей встречи можно ожидать следующих, которые могут стать обычным делом.

"После этой встречи такие двусторонние встречи на разных крупных мероприятиях, а там и та же самая «двадцатка», конечно, в первую очередь, могут стать обычными. То есть здесь дан определенный импульс, что называется, именно двустороннему общению", — сказал собеседник агентства.

С этим солидарен и Коньков, отметивший, что содержательно «встреча подтолкнет в той или иной степени российско-американские отношения к какой-то динамике».

Тем не менее, эксперты не считают уместным использовать такие слова, как «перезагрузка», поскольку, уточняет Коньков, «не так давно этот термин применялся, и как мы знаем, ни к чему не привел кроме какого-то ажиотажа вокруг самих слов, самой терминологии».

Мартынов также предпочел не говорить о «разморозке» в эмоциональных категориях вроде «потепления» или «похолодания». «Я говорил бы именно о разморозке и, точнее, разблокировании, выстраивании прагматичного взаимодействия и обмена не только мнениями по актуальным вопросам международной повестки, но и взаимодействии в разрешении тех проблем, которые могут решить только вместе две сверхдержавы», — пояснил эксперт.

Следующие шаги и препятствия

В то же время, отмечает Макаркин, «что из этих встреч получится — это очень большой вопрос».

Мартынов также отмечает, что существующие преграды после «такого жесткого режима, разрыва отношений по горизонтали» затруднят процесс восстановления связей.

В плане конкретики, полагает он, после саммита будут создаваться, а точнее — «восстанавливаться различные комиссии, площадки».

"Потому что подобный формат был и вполне себе успешно работал, пока предыдущая администрация один за другим не поубивала все эти площадки, все эти инструменты, надеясь на некий свой абсурдный план", — добавил аналитик.

Темы обсуждения: нефть, Сирия и Северный поток — 2 Что касается конкретных вопросов, например Сирии, то, по мнению Конькова, сделанные лидерами заявления «внушают определенный оптимизм». Он объясняет это тем, что их можно расценить как «готовность совместно работать».

"То, что лидеры продемонстрировали готовность к пониманию того, что тут есть поле для совместного не только диалога, но и для сотрудничества, послужит началом определенного процесса и по «перезагрузке» сирийского урегулирования", — предполагает Коньков.

Также эксперты сходятся во мнении, что достигнуто «частичное» взаимопонимание по нефтяному вопросу. Макаркин, отмечает, что «это было видно еще перед встречей, когда Россия сблизилась с Саудовской Аравией в том, что надо повышать экспорт нефти, что вызывает неприятие у Ирана ». «Сейчас эта позиция, что и Россия, и США не заинтересованы в слишком высоких и слишком низких ценах на нефть, она может быть общей», — предполагает аналитик.

Коньков добавляет, что подтверждение получило и высказывавшееся многими экспертами предположение, что вопрос «Северного потока-2» для США и для Трампа «является не столько вопросом политическим, сколько вопросом бизнеса».

Значение саммита для международной повестки

Мартынов полагает, что по результатам «блестящего», как он его называет, саммита в Финляндии «в глупейшем положении оказываются лидеры европейских стран».

"Как они теперь будут объяснять своим гражданам, почему они были должны поссориться с Россией и потерять огромные деньги. В первую очередь, крайне возмущены будут предприниматели и капитаны европейского бизнеса, особенно на фоне тезиса сегодняшней встречи, что капитаны российского и американского бизнеса сформируют совместные совещательные площадки… а места европейским капитанам бизнеса здесь нет", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что «план русофобии, так называемой русской угрозы, оказался несостоятельным» и не привел ни к каким позитивным результатам ни для США, ни для в сего остального мира, «тем более что главным потерпевшим в этом во всем оказывается Европа».

Мартынов отмечает, что «сегодняшний старт разморозки российско-американских двусторонних отношений, возврат к сотрудничеству и взаимодействию по самому широкому кругу запросов и по всем, что называется, горизонталям — это очень хороший сигнал всему миру».

"Очень сложно переоценить значение сегодняшнего саммита для всей международной повестки и для мирового развития в целом", — заключил эксперт.