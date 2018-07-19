«ЕР» обсудит меры в отношении Поклонской

Единороссы обсудят «разные варианты» по Поклонской, не поддержавшей пенсионный маневр

"У нас было решение президиума генерального совета партии "Единая Россия", согласованное с председателем [премьер-министром РФ Дмитрием] Медведевым о консолидированной поддержке данного пакета", — сказал Неверов в четверг журналистам. "Соответственно, было решение и президиума фракции — о консолидированном голосовании", — пояснил он.

В связи с этим политик уточнил, что в четверг при рассмотрении законопроекта "в зале присутствовали 329 человек (членов фракции "Единая Россия"), 328 проголосовали за, Наталья Владимировна проголосовала против".

Неверов отметил, что "не может один сделать заявление и принять какие-то решения". "Мы соберемся, у нас есть президиум фракции, есть руководители [внутрифракционных] групп, и обсудим", — подтвердил он. "Разные, — ответил он на вопрос о том, какие могут рассматриваться варианты, — те, которые находятся в рамках наших полномочий".