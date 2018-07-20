В Facebook заявили о «доказательствах» вмешательства России в выборы в США

"Имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пытались повлиять на выборы, " — сказал Цукерберг.

По его словам, специалисты Facebook обнаружили первые попытки вмешательства со стороны связанной с российской разведкой хакерской группы Fancy Bears, которая взламывала аккаунты пользователей, еще в 2015 году и проинформировали об этом ФБР . В 2016 году во время президентской кампании они увидели аналогичную активность и также направили информацию об этом спецслужбам США

"Вы можете увидеть обнаруженные нами факты вмешательства в документе спецпрокура Мюллера , выпущенном на прошлой неделе", — сказал Цукерберг.

Кроме того, глава Facebook добавил, что была еще одна организация, повлиявшая на выборы, которую специалисты компании не смогли сразу распознать.

"Это Агентство интернет-исследований, которое создало целую сеть фейковых аккаунтов в соцсети и с их помощью распространяло ложную информацию среди пользователей", — заявил Цукерберг.

Ранее американские власти выдвинули обвинения против 12 россиян в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования о якобы вмешательстве России в выборы в США Американские спецслужбы обвинили Россию во «вмешательстве в выборы» в 2016 году. На протяжении последнего времени показания по делу давали многие близкие к Трампу люди.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.