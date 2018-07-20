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В Facebook заявили о «доказательствах» вмешательства России в выборы в США
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В Facebook заявили о «доказательствах» вмешательства России в выборы в США 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава и создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в интервью изданию Recode рассказал, что компания располагает доказательствами того, что Россия «действительно вмешивалась» в американские выборы в 2016 году.
"Имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пытались повлиять на выборы, " — сказал Цукерберг.
По его словам, специалисты Facebook обнаружили первые попытки вмешательства со стороны связанной с российской разведкой хакерской группы Fancy Bears, которая взламывала аккаунты пользователей, еще в 2015 году и проинформировали об этом ФБР. В 2016 году во время президентской кампании они увидели аналогичную активность и также направили информацию об этом спецслужбам США.
"Вы можете увидеть обнаруженные нами факты вмешательства в документе спецпрокура Мюллера, выпущенном на прошлой неделе", — сказал Цукерберг.
Кроме того, глава Facebook добавил, что была еще одна организация, повлиявшая на выборы, которую специалисты компании не смогли сразу распознать.
"Это Агентство интернет-исследований, которое создало целую сеть фейковых аккаунтов в соцсети и с их помощью распространяло ложную информацию среди пользователей", — заявил Цукерберг.
Ранее американские власти выдвинули обвинения против 12 россиян в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования о якобы вмешательстве России в выборы в США  Американские спецслужбы обвинили Россию во «вмешательстве в выборы» в 2016 году. На протяжении последнего времени показания по делу давали многие близкие к Трампу люди.
Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.
И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения «абсолютно голословными». Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих «вмешательство», нет.
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