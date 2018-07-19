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Цукерберг: Facebook зафиксировал попытки вмешательства РФ в американские выборы
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Цукерберг: Facebook зафиксировал попытки вмешательства РФ в американские выборы 

BFM.RU 49 минут назад
Фото: Главный региональный
Facebook нашел абсолютно ясные доказательства попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года. По словам главы и создателя соцсети Марка Цукерберга, такие данные были получены в середине 2015 года и компания проинформировала об этом ФБР. Потом соцсеть наблюдала такую же активность в 2016 году и смогла идентифицировать некоторых из людей, добавил бизнесмен. Его слова цитирует «Интерфакс».
«Во время выборов мы получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла нам понять общую картину. Вы можете увидеть ее в документе прокурора (Роберта) Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это — часть наших находок», — отметил Цукерберг.
По его словам, «было и другое направление вмешательства в выборы, которое мы поздно распознали. Речь идет об Агентстве интернет-исследований, которое создало целую сеть фейковых аккаунтов в Facebook для распространения ложной информации».
На прошлой неделе замгенпрокурора США Род Розенстайн объявил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым российским разведчикам. По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ. Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Мюллера по возможным связям предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. По версии следствия, обвиняемые взламывали компьютерные сети Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также публиковали украденные электронные письма в интернете. Россия всегда опровергала подобные заявления.
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