Цукерберг: Facebook зафиксировал попытки вмешательства РФ в американские выборы

Facebook нашел абсолютно ясные доказательства попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года. По словам главы и создателя соцсети Марка Цукерберга, такие данные были получены в середине 2015 года и компания проинформировала об этом ФБР . Потом соцсеть наблюдала такую же активность в 2016 году и смогла идентифицировать некоторых из людей, добавил бизнесмен. Его слова цитирует «Интерфакс»

«Во время выборов мы получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла нам понять общую картину. Вы можете увидеть ее в документе прокурора (Роберта) Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это — часть наших находок», — отметил Цукерберг.

По его словам, «было и другое направление вмешательства в выборы, которое мы поздно распознали. Речь идет об Агентстве интернет-исследований, которое создало целую сеть фейковых аккаунтов в Facebook для распространения ложной информации».