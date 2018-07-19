Володин: распри демократов и республиканцев ведут к кризису не только в США, но и в мире 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что распри между представителями Демократической и Республиканской партий могут «привести к кризису» не только в США, но и во всем мире.
Володин указал, что «ценность парламента в том, что в нем представлены разные партии». «Главное, чтобы работа парламента была конструктивной, потому что мы видим, к чему ведет неконструктивная работа. И пример тому — межпартийное „взаимодействие“ демократов и республиканцев в США, которое приводит к огромным кризисам не только внутри страны, но и в целом в мире», — сказал Володин в четверг в рамках совместного заседания комитета нижней палаты по международным делам с участием послов стран Африки, Азии и Латинской Америки.