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Глава МИД ФРГ счел неубедительным объяснение Трампа своих слов о России и спецслужбах
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Глава МИД ФРГ счел неубедительным объяснение Трампа своих слов о России и спецслужбах 

ТАСС 39 минут назад
БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас подверг критике высказывания президента США Дональда Трампа о России и спецслужбах, а также счел неубедительными его объяснения, последовавшие на следующий день после саммита в Хельсинки.
"Высказывания Трампа, сделанные в Хельсинки, мне весьма непонятны. Сведения спецслужб на Западе тщательно подготавливаются, это имеет крайне важное значение для нашей работы", — сказал Маас в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованном в четверг.
Министр имел в виду слова Трампа, которыми тот объяснил свое отношение к упрекам в адрес России о якобы происходившем вмешательстве в выборы в США. На совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным глава Белого дома сказал, что уважает работу своих спецслужб, но не считает, что за этим «вмешательством» стояла Москва. Позже он фактически отказался от своих слов, сказав, что из его высказываний случайно выпала частица «не», и это поменяло смысл на противоположный.
Такие объяснения немецкий министр счел неубедительными. «По всей видимости, это является попыткой ограничить ущерб. Это не выглядит слишком убедительно. Нападки на Европейский союз, который он [Дональд Трамп] назвал противником, к сожалению, еще актуальны. Турне Трампа по Европе, в целом, показало, что его поведение является вызовом для дипломатии», — сказал Хайко Маас.
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