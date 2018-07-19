Глава МИД ФРГ счел неубедительным объяснение Трампа своих слов о России и спецслужбах

"Высказывания Трампа, сделанные в Хельсинки, мне весьма непонятны. Сведения спецслужб на Западе тщательно подготавливаются, это имеет крайне важное значение для нашей работы", — сказал Маас в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованном в четверг.

Министр имел в виду слова Трампа, которыми тот объяснил свое отношение к упрекам в адрес России о якобы происходившем вмешательстве в выборы в США. На совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным глава Белого дома сказал, что уважает работу своих спецслужб, но не считает, что за этим «вмешательством» стояла Москва . Позже он фактически отказался от своих слов, сказав, что из его высказываний случайно выпала частица «не», и это поменяло смысл на противоположный.