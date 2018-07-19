Желание США помешать «Северному потоку — 2» объяснили в Госдуме

Павел Завальный. Законопроект США о санкциях против «Северного потока — 2» внесли на фоне «русофобии». Об этом RT рассказал председатель комитета по энергетике Госдумы

По его мнению, республиканцы и демократы объединились в одну команду, чтобы противостоять Москве . Действия Вашингтона идут вразрез с интересами европейцев.

«Такие решения принимаются на фоне той русофобии, которая присутствует у американской политической элиты. Причем и у демократов, и у республиканцев. Сейчас они в одной команде антироссийской политики. Но эти действия в настоящее время направлены скорее против Европы, потому что введенные санкции ударят не только по «Северному потоку — 2», но и по ней», — пояснил Завальный.

Он добавил, что президент Дональд Трамп вряд ли одобрит эти санкции. В Хельсинки у него прошла важная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным . Стороны достигли определенные договоренности. Проект в любом случае будет реализован, говорит Завальный.