Законопроект США о санкциях против «Северного потока — 2» внесли на фоне «русофобии». Об этом RT рассказал председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный.
По его мнению, республиканцы и демократы объединились в одну команду, чтобы противостоять Москве. Действия Вашингтона идут вразрез с интересами европейцев.
«Такие решения принимаются на фоне той русофобии, которая присутствует у американской политической элиты. Причем и у демократов, и у республиканцев. Сейчас они в одной команде антироссийской политики. Но эти действия в настоящее время направлены скорее против Европы, потому что введенные санкции ударят не только по «Северному потоку — 2», но и по ней», — пояснил Завальный.
Он добавил, что президент Дональд Трамп вряд ли одобрит эти санкции. В Хельсинки у него прошла важная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны достигли определенные договоренности. Проект в любом случае будет реализован, говорит Завальный.
Ранее законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» внес сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо. Он утверждает, что новая мера даст членам НАТО возможность избегать политического принуждения и манипуляций со стороны России, передает «Газета.ru». Однако разрешение на строительство газопровода выдали три ключевых партнера — Германия, Финляндия и Швеция.