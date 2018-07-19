Володин: заседание межпарламентской комиссии с Ираном планируется в Волгограде в сентябре 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Первое заседание межпарламентской комиссии высокого уровня России и Ирана планируется провести в Волгограде 2-3 сентября. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с послами стран Азии, Африки и Латинской Америки.
"Такую комиссию с Ираном мы проведем уже в начале сентября. Причем будем ее планировать в выездном формате — в Волгограде 2-3 сентября. Эта дата будет еще уточняться" — сказал Володин.
Решение о формировании такой комиссии было принято в прошлом году, а устав ее работы был подписан в апреле во время официального визита Володина в Тегеран.