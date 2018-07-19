Володин: заседание межпарламентской комиссии с Ираном планируется в Волгограде в сентябре

"Такую комиссию с Ираном мы проведем уже в начале сентября. Причем будем ее планировать в выездном формате — в Волгограде 2-3 сентября. Эта дата будет еще уточняться" — сказал Володин.