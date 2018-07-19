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Путин наградил 150 россиян
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Путин наградил Винер-Усманову, Маковецкого, Агутина и еще более 150 россиян 

ТАСС 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами, документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. В указе, содержащем более ста пятидесяти фамилий, отмечены заслуги, в частности, деятелей культуры, спорта, сферы науки и здравоохранения, а также работников сельского хозяйства и промышленности.
Так, "за выдающиеся заслуги в развитии российской государственности и совершенствовании судебной системы" Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.
"За выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу" президент наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.
Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации". Этой же награды удостоена заместитель руководителя аппарата правительства РФ Нелли Найговзина "за большой вклад в обеспечение деятельности правительства Российской Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу".
Отмечены и заслуги ряда деятелей искусства. Артист театра имени Вахтангова Сергей Маковецкий награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность". Ордена Дружбы удостоен певец и музыкант Леонид Агутин.
Кроме того, президент присвоил почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" певцу и композитору Николаю Носкову и солистке-вокалистке ансамбля "Самоцветы" Инне Маликовой.
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