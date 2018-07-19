Американцы не простят Трампу разговора с Путиным на равных

Дональд Трамп после хельсинкского саммита с Владимиром Путиным , на котором удалось достичь серьезного прорыва по многим вопросам… оказался мишенью для критики в США . Ополчились на президента даже его вчерашние союзники? В абсурдных хитросплетениях американской политики попыталась разобраться «Свободная пресса».

США: от любви до ненависти

Россия вновь вышла на международную арену в качестве сильного игрока… Мы стремимся построить стабильные, содержательные, многоплановые отношения с Россией, основанные на взаимном интересе. США заинтересованы в сильной, мирной и процветающей России.

Двусторонние отношения США с Россией будут иметь решающее значение для построения более широкого сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес… И мы будем искать новые торговые и инвестиционные договоренности для повышения благосостояния наших народов», — все это закреплено в Стратегии национальной безопасности США, подписанной в мае 2010 президентом Бараком Обамой

Обама, напомним, был избран от Демократической партии . Сегодня же демократы в США клеймят позором нынешнего президента (республиканца), который посмел на встрече с Владимиром Путиным говорить с ним на равных.

«Позор» Трампа, по мнению его многочисленных критиков (среди них политики, журналисты, эксперты), заключался в том, что он не противостоял напору Путина. Например, принял на веру его заверения, что Россия не вмешивалась в ход президентских выборов 2016 года.

Тема «русского вмешательства», пожалуй, наиболее чувствительная для американского истеблишмента. Между тем, и сам Трамп давно (и безуспешно!) добивается от спецслужб США доступа к серверу Национального комитета Демократической партии, который якобы был взломан во время кампании.

В результате взлома достоянием общественности стала внутренняя переписка партийцев. Из нее стало понятно: руководство демократов пыталось мухлевать с внутрипартийными праймериз. Так, чтобы кандидатом от партии стала Хиллари Клинтон … а не тот, кого выберут рядовые партийцы. Демократично? Конечно, нет!

За Трампа заступилась Австрия

После «утечки» писем американская пресса сразу же принялась наводить тень на плетень, выясняя, кто же взломал серверы. Хотя нужно было вопить о другом — сама Клинтон и другие высокопоставленные партийцы подрывает устои американской демократии.

Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отрицал всякий «русский след». По его словам, документы «слил» один из сотрудников штаба демократов 27-летний Сет Рич. Спустя два дня после утечки секретных писем он был застрелен на пороге своего дома — ни одного свидетеля, ни тем более подозреваемых в этом деле до сих пор нет. Что, естественно, наводит на всевозможные конспирологические версии.

Почему же обо всем этом сегодня не трезвонит американская пресса?! Единственной ее «мишенью» оказался собственный президент, который посмел поставить под сомнение взлом предвыборного сервера «русскими хакерами». Нет, ну каков негодяй!

Американские политики после встречи Трампа с Путиным как только не «оттоптались» на президенте. Самым яростным критиком оказался смертельно больной сенатор-республиканец Джон Маккейн , который давно и неприкрыто питает ненависть к России.

Впрочем, звучали и одинокие голоса политиков, которые поддержали Трампа. Скажем, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, который дал несколько интервью различным СМИ, и в них повторял одно и то же: вместо поиска «русских хакеров» американское общество должно озаботиться демократизмом выборов. Раскритиковал он и мифическую мощь американских спецслужб, которые способны шпионить за каждым гражданином — но неспособны защитить секретную переписку будущего президента.

Со словами поддержки Трампа выступил и австрийский канцлер Себастьян Курц . «Встреча в Хельсинки — это сигнал, что глобальные вызовы могут быть решены только через диалог. Расширение сотрудничества двух сверхдержав, России и США, незаменимо», — написал австрийский лидер в своем твиттере. По его мнению, точек соприкосновения множество — от ядерного разоружения до мирного разрешения сирийского конфликта.

Американская пресса деградировала

О реакции западной элиты на итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа «Свободная пресса» расспросила нашего постоянного эксперта по геополитике, старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН профессора Михаила Рощина

«СП»: — Михаил Юрьевич, вам не кажется, что сейчас на Западе царит такая антироссийская истерия, что любой политик, который пытается призвать коллег к здравому смыслу в отношениях с Россией (будь то лидер лейбористов Джереми Корбин или президент Трамп) оказывается эдаким Чацким.

— Что касается Трампа, то, думаю, для его оппонентов в США главным по-прежнему остается доказать вмешательство России в президентские выборы. Они никак не хотят поверить, что Трамп мог выиграть по-честному, поскольку его программа была позитивней, чем у Клинтон.

Даже вопросы к Трампу на пресс-конференции в Хельсинки со стороны американских журналистов практически не касались хода переговоров и вопросов, которые там обсуждались. Все — о тех же прошедших еще в 2016 году президентских выборах, и того, что Трамп думает по поводу вмешательства в них России.

На мой взгляд, подобный подход свидетельствует об утрате значительной частью журналистского сообщества США чувства реальности. И это, конечно, печально.

«СП»: — Действительно, история с выборами 2016 года по-прежнему затмевает всё! Перечитав массу американских изданий, обратил внимание, что почти никто не осветил результаты переговоров по Сирии и особенно судьбе Голанских высот.

— Вы правы, в ходе пресс-конференции после саммита создавалось впечатление, что международные проблемы американских журналистов абсолютно не волновали.

А ведь Путин и Трамп на самом деле достигли серьезного прогресса в понимании того, что делать сообща в Сирии и как достичь разрядки ситуации на сирийско-израильской границе в районе Голанских высот.

Неслучайно накануне хельсинкского саммита Путин в очередной раз вел в Москве переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху . Уверен, что удалось обоим лидерам всерьез поговорить и по поводу Ирана

«СП»: — А что конкретно решили?

— Я думаю, первыми конкретными шагами в Сирии станут, во-первых, установление более строгого контроля в районе сирийско-израильской границы, а во-вторых, дальнейшее усиление взаимодействия наших и американских военных в зонах возможного соприкосновения в Сирии. Кстати, такое взаимодействие на самом деле происходит и уже довольно давно.

«СП»: — «Заклевали» Трампа и из-за его якобы «мягкой» позиции относительно Донбасса и Крыма . Но ведь даже советник американского президента Джон Болтон во время недавнего визита в Москву признал, что у России и США диаметрально разные взгляды на «крымский» вопрос. Болтона за это заявление никто не упрекал в «соглашательстве»…

— Я не думаю, что Трамп заметно озабочен проблемой Украины . Для него это (в общем-то так же, как и Сирия) — негативное наследство Обамы. Кстати, в Киеве это хорошо поняли, и украинские СМИ комментировали итоги хельсинкского саммита по минимуму.

Но интересно, что сразу после встречи «Нафтогаз» резко поменял свою ранее воинственную риторику в отношении «Газпрома» и сделал примирительное заявление. А это прямое доказательство того, что саммит уже дает положительные результаты.

«СП»: — Активно поддержал итоги переговоров австрийский канцлер Себастьян Курц. Он вообще давно выступает за диалог России и США. Но, увы, более старшие и опытные европейские коллеги его не слышат. Почему?

— Курц — молодой политик нового поколения, самый молодой лидер в Европе. У него, мне кажется, более открытый и взвешенный подход к современным проблемам. И я уверен, что лидеры такого типа будут постепенно появляться и в других европейских странах.

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