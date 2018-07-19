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Москва спустя четыре года ответит Киеву на «крымские» санкции
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Москва спустя четыре года ответит Киеву на «крымские» санкции 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Правительство России разрабатывает президентский указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным издания, ограничения коснутся несколько сотен физических и порядка ста юридических лиц, в том числе крупных бизнесменов и киевских чиновников. За конкретные фамилии ответственны Минэкономики, Минпромторг и Минфин. Санкции будут подразумевать блокировку активов участников списка в РФ и запрет на вывод капитала.
Эти меры призваны снизить негативное влияние на российскую экономику в связи с введением санкций. По словам собеседника газеты, они прорабатывались еще с 2014 года в качестве зеркального ответа на действия украинской стороны.
В материале не исключается, что санкции будут носить символический характер, так как могут коснуться производителей удобрений, «но импорт этой продукции в РФ ничтожен, а российские поставки на Украину Киев и так успешно блокирует своими санкциями».
12 июля президент России Владимир Путин продлил до конца следующего года действие указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, принявших санкции против России после присоединения Крыма в 2014 году.
Полуостров отделился от Украины и вошел в состав РФ по итогам референдума, в ходе которого за этот вариант высказалось подавляющее большинство населения. Киев, а вместе с ним и страны Запада отказались признать итоги плебисцита. Москва настаивает, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
Кроме того, Украина с 2014 года обвиняет Россию в оккупации самопровозглашенных республик Донбасса, а в феврале 2018-го официально признала ее страной-оккупантом в законе о реинтеграции Донбасса. Москва неоднократно отрицала и продолжает отрицать свою причастность к вооруженному конфликту на юго-востоке Украины.
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