Москва спустя четыре года ответит Киеву на «крымские» санкции

Правительство России разрабатывает президентский указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины . Об этом в четверг, 19 июля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме.

Минпромторг и По данным издания, ограничения коснутся несколько сотен физических и порядка ста юридических лиц, в том числе крупных бизнесменов и киевских чиновников. За конкретные фамилии ответственны Минэкономики Минфин . Санкции будут подразумевать блокировку активов участников списка в РФ и запрет на вывод капитала.

Эти меры призваны снизить негативное влияние на российскую экономику в связи с введением санкций. По словам собеседника газеты, они прорабатывались еще с 2014 года в качестве зеркального ответа на действия украинской стороны.

В материале не исключается, что санкции будут носить символический характер, так как могут коснуться производителей удобрений, «но импорт этой продукции в РФ ничтожен, а российские поставки на Украину Киев и так успешно блокирует своими санкциями».

12 июля президент России Владимир Путин продлил до конца следующего года действие указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, принявших санкции против России после присоединения Крыма в 2014 году.

Полуостров отделился от Украины и вошел в состав РФ по итогам референдума, в ходе которого за этот вариант высказалось подавляющее большинство населения. Киев, а вместе с ним и страны Запада отказались признать итоги плебисцита. Москва настаивает, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Кроме того, Украина с 2014 года обвиняет Россию в оккупации самопровозглашенных республик Донбасса, а в феврале 2018-го официально признала ее страной-оккупантом в законе о реинтеграции Донбасса. Москва неоднократно отрицала и продолжает отрицать свою причастность к вооруженному конфликту на юго-востоке Украины.