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Госдеп: США изучают инициативы по новым площадкам для контактов с Россией
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Госдеп: США изучают инициативы по новым площадкам для контактов с Россией 

ТАСС 9 часов назад
НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. США рассматривают три предложения по итогам состоявшейся в понедельник в Хельсинки встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, предусматривающие создание новых площадок для двусторонних контактов. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Трансляция брифинга шла на сайте Госдепартамента.
"Их [предложения] правильно было бы назвать широкими, — отметила Науэрт, — в настоящее время мы оцениваем три предложения. Мы все еще изучаем подробности, и я уверена, у вас есть вопросы по этому поводу. Одно из предложений — создание рабочей группы представителей бизнеса двух стран, второе — создание чего-то вроде экспертного совета, в который вошли бы политологи из США и России, дипломаты и бывшие дипломаты, отставные военные. США и СССР в свое время создавали подобный орган, так что это не совершенно новая концепция, но это предложение было выдвинуто".
"Еще одно предложение, — продолжала руководитель пресс— службы Госдепартамента, — состояло в том, чтобы наш Совет национальной безопасности провел встречу с российским Советом безопасности для обсуждения проблем. За комментариями на этот счет я рекомендую обратиться в Совет национальной безопасности США".
"Все это, конечно, скромные предложения, — добавила Науэрт. — Президент [Трамп] сказал, что они будут изучены и что все проблемы не могут быть решены в ходе одной встречи".
16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений.
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